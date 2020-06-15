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«Стабильное тяжелое». Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Кольцова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 июня там произошел взрыв. Сразу после этого загорелась квартира на первом этаже. Пожарные машины прибыли на место происшествия спустя несколько минут – всего 9 подразделений МЧС. Работали и бригады медиков, газовая служба. Эвакуировали 12 человек, трое из них находятся в больнице.
Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
На данный момент причина пожара устанавливается, правоохранительные органы проводят проверку. О состоянии пострадавших нам рассказали в больнице скорой медицинской помощь.
Лариса Золотухина, врач-анестезиолог, заведующий отделением БСМП:
В настоящее время состояние их оценивается как стабильное тяжелое. Пока все трое находятся в отделении реанимации, проводим интенсивную терапию, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для их лечения у нас в больнице есть.
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности происшествия в жилом доме по улице Кольцова в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 июня там...
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