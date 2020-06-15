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В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)

15.06.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня, 15 июня, Ганцевичский профессиональный лицей сельскохозяйственного производства открыл свои двери для абитуриентов. Уже в первые часы работы вступительной кампании заявление и необходимые документы подали девять человек.

В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)

В этом году набор производится на сельскохозяйственные и строительные профессии. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)

К слову, сейчас в лицее проходит торжественное открытие вступительной кампании. Всех абитуриентов, которые пожелают подать документы сегодня, ждут техническая и художественная выставки, лотерея, знакомства со старшими учащимися, администрацией, кураторами и мастерами групп, информация об учебном заведении, а также печенье собственного производства, чай, кофе и многое другое.

В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)
В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)


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Теги: знакомства
 
 
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Сегодня, 15 июня, Ганцевичский профессиональный лицей сельскохозяйственного производства открыл свои двери для абитуриентов. Уже в первые часы работы...
 
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