В Ганцевичском лицее начала работу вступительная кампания (фото)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня, 15 июня, Ганцевичский профессиональный лицей сельскохозяйственного производства открыл свои двери для абитуриентов. Уже в первые часы работы вступительной кампании заявление и необходимые документы подали девять человек.





















В этом году набор производится на сельскохозяйственные и строительные профессии. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь .





К слову, сейчас в лицее проходит торжественное открытие вступительной кампании. Всех абитуриентов, которые пожелают подать документы сегодня, ждут техническая и художественная выставки, лотерея, знакомства со старшими учащимися, администрацией, кураторами и мастерами групп, информация об учебном заведении, а также печенье собственного производства, чай, кофе и многое другое.

















































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