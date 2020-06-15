Seat обновил свой первый кроссовер

Источник материала: Tut.by

Первый кроссовер в истории марки Seat дебютировал в 2016 году, а сейчас подвергся плановой модернизации. Созданный на одной платформе с Karoq и выпускаемый на заводе Skoda в Квасинах автомобиль преобразился в новом фирменном стиле марки, который Seat опробовала на Leon четвертого поколения .





Спереди Ateca получила новые решетку радиатора и бамперы (благодаря им длина кроссовера увеличилась на 18 мм, до 4381 мм), сзади появились новые светодиодные фонари, а шильдик с названием модели на пятой двери написан будто от руки. Кроме того, расширена доступная палитра цветов кузова, появились колесные диски (диаметром от 17 до 19 дюймов) нового дизайна.





В салоне обновленной Ateca — новый кожаный руль и предусмотренный уже в стандартной комплектации «цифровой кокпит» с двумя экранами. Это 10,25-дюймовый дисплей комбинации приборов и центральный тачскрин (диагональю 8,25 и 9,2 дюйма в зависимости от уровня оснащения) новой мультимедиа-системы HMI.





Среди новых систем безопасности кроссовера — адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе и автоматического торможения.





Переработана и моторная гамма Ateca. На выбор покупателям будут доступны версии с тремя бензиновыми моторами TSI объемом 1 л (110 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.) и двухлитровым дизелем TDI в двух вариантах форсировки (115 и 150 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот», для топ-версий доступна также полноприводная трансмиссия 4Drive AWD.





У европейских дилеров обновленная Ateca должна появиться в ближайшее время, цен в компании пока не обнародовали.