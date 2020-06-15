Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок на второе полугодие 2020 года в областях и столице, сообщили БЕЛТА в КГК.

Было проанализировано 20 973 субъекта хозяйствования. «По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6470 субъектам (30,8%). Из них в планы выборочных проверок включен 2291 (35,4% от числа субъектов с высокой степенью риска). При этом 251 субъект будет проверен в рамках совместных проверок», — уточнили в контрольном ведомстве.

Всего на второе полугодие запланировано почти 2,6 тыс. проверок, из них 71% — надзорные. К ним относятся проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.

Больше всего проверок проведут органы МЧС — 670 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты — 491 (19%), Госстандарта — 267 (10%), Минприроды — 241 (9%), Минфина — 206 (8%). Органами прокуратуры и КГК запланированы соответственно 70 (2,7%) и 62 проверки (2,4%).

В планы выборочных проверок на второе полугодие в Минске включены 322 проверки, в Брестской области — 405, в Витебской — 304, Гомельской — 408, Гродненской — 334, Минской — 487, в Могилевской — 338.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.