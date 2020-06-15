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Платные тесты на коронавирус в Витебске: кто и как их сможет сделать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске теперь можно сдать тест на COVID-19 на платной основе. Стоимость услуги для белорусов 33 рубля, для иностранцев – 42, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако сделать это смогут не все, а только те, кто выезжает за границу и принимающая страна требует предоставить сертификат об отсутствии инфекции. О таких мерах уже заявили Украина и Египет.
Забор материала проводят в городской центральной поликлинике в первой половине дня. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие выезд. Например, билет на самолет. Ответ забрать можно на следующий день.
Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:
Также 15 июня начали делать экспресс-тесты на антитела в Витебском областном диагностическом центре. Ежесуточно здесь готовы принимать до 100 человек с 08:00 до 15:00 часов. Результат можно будет получить в этот же день. Все тесты китайского производства.
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Новости Беларуси. В Витебске теперь можно сдать тест на COVID-19 на платной основе. Стоимость услуги для белорусов 33 рубля, для иностранцев – 42, сообщили в программе...
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