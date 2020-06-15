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«Белавиа» возобновила регулярное сообщение между Минском и Киевом: первый самолет уже вылетел

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» возобновила регулярное сообщение между Минском и Киевом: первый самолет уже вылетел

Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев совершает авиакомпания «Белавиа» в понедельник.

Согласно информации онлайн-табло белорусского перевозчика, самолет «Боинг» 737-800 вылетел из 08.49 из Национального аэропорта Минск в Киев (аэропорт Борисполь). Кроме того, в расписании компании на 15 июня значатся еще два рейса в столицу Украины — в 18.20 (аэропорт Борисполь) и 22.40 (аэропорт Жуляны). Об этом сообщает СБ.ъ

Тем временем на сайте аэропорта Борисполь сообщается, что с восстановлением регулярного авиасообщения здесь дополнительно вносят изменения в технологии обслуживания пассажиров. В частности, по прилете пассажирам нужно сохранять физическое дистанцирование и соблюдать гигиену рук, не снимать медицинскую маску или респиратор. Документы нужно представлять в развернутом виде без обложек, при необходимости нужно быть готовым ненадолго снять маску или респиратор по требованию инспектора. После получения багажа нужно покинуть здание аэропорта «как можно быстрее».

Ранее авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 15 июня возобновляет выполнение регулярных рейсов из Минска в Киев, Львов, Одессу и Харьков. При этом для въезда у иностранного гражданина обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

— Обращаем ваше внимание, что в транзитной зоне аэропорта Минск и сразу по прилету в один из аэропортов Украины такую страховку купить нельзя, — проинформировал белорусский перевозчик на своей странице в Facebook. — Просьба позаботиться об этом заранее. Также всех прилетевших ожидает 14-дневная самоизоляция.

Регулярные рейсы в Киев, Львов и Одессу из Минска были отменены 17 марта. Вылет первого после длительного перерыва самолета в Одессу запланирован на вечер 15 июня, во Львов — днем 16 июня, в Харьков — вечером 18 июня. Кроме того, с 16 июня возобновляется выполнение регулярных рейсов в Молдову по маршруту Минск — Кишинев — Минск. С 12 июня стартовала чартерная программа в Албанию (вылеты — 2 раза в неделю по вторникам и пятницам).

http://www.sb.by

 
Теги: Минск
 
 
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Первый за почти три месяца регулярный рейс из Минска в Киев совершает авиакомпания «Белавиа» в понедельник. Согласно информации онлайн-табло белорусского...
 
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