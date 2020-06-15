На минувших выходных в рамках 13 тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу «Смолевичи» на выезде в Гродно встретились с «Неманом».

Наша команда после 12 туров занимала предпоследнюю, 15 строчку в турнирной таблице, имея семь очков и игру в запасе. «Неман» с 17 баллами занимал седьмое место, одержав перед этим три победы подряд.

Уже вначале встречи гродненцы на правах хозяев побежали вперед и обозначили свое территориальное преимущество, пусть и не безоговорочное. Теряя в наступлении мяч, «желто-зеленые» немедленно организовывали высокий прессинг.

Первый опасный момент в матче случился на 19-й минуте у ворот голкипера «Смолевичей» Артема Гомелько: форвард «Немана» пробил с угла штрафной площадки, однако мяч попал в руки Гомелько.

После этого эпизода игра проходила в более спокойной обстановке. Мяч к воротам хозяев поля долетал редко.

А вот в противоположной рамке на 39-й минуте Гомелько вынужден был спасать свою команду после дальнего удара. В прыжке он потащил мяч, который летел в левый угол.

Второй тайм начался как-то рассеяно по отношению к двум командам. Однако к воротам наших футболистов мяч доходил чаще, чем к хозяевам поля.

На 68-й минуте «Неман» атаковал: капитан команды ударил с 22-х метров, мяч попал в левую от Гомелько штангу, а от нее отлетел в сетку. «Смолевичи» уступают 0:1.

Забитый мяч вдохновил хозяев поля, и они начали владеть инициативой. На 88-й минуте «Неман» реализовал очередную атаку, в результате которой мяч оказался в воротах наших футболистов. Исход встречи – 0:2 в пользу «Немана».

Следующий матч «Смолевичи» проведут 19 июня в гостях в Мозыре против «Славии».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото: ФК «Неман»