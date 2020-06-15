В «Великом камне» открылось новое отделение почтовой связи

На минувшей неделе в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялось открытие современного отделения почтовой связи.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, его заместитель Наталья Гордеенко, генеральный директор китайско-белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» господин Янь Ган, глава администрации Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» Александр Ярошенко, председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский, генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Юркевич, директор Минского филиала РУП «Белпочта» Жанна Шебеко, начальник Смолевичского районного узла почтовой связи Алина Симонович и многие другие гости. Ведь новой почтой будут пользоваться не только резиденты парка, но и жители новостроек, а посему и открытие отделения стало настоящим праздником.

С приветственным словом к участникам и гостям праздничного мероприятия обратился министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, который отметил, что для предприятия это значимое событие. Это развитие отрасли, создание новых рабочих мест и повышение качества почтовых услуг.

Председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский отметил, что почтовая связь – это и производственная и социальная инфраструктура, без нее невозможно, Новое отделение – это только начало, т.к. индустриальный парк и дальше будет расти и развиваться.

– Цифровизация является одним из приоритетных направлений развития индустриального парка «Великий камень», поэтому мы активно работаем в этой сфере. Я верю, что открытие отделения почтовой связи в парке принесет свой вклад в развитие и освоение парка, – отметил господин Янь Ган.

В торжественной обстановке Светлана Юркевич вручила символический ключ начальнику отделения почтовой связи Ангелине Альшевской.

После кульминационного момента – разрезания красной ленты, гости посетили новое отделение и ознакомились с ее возможностями. Директор Минского филиала «Белпочта» Жанна Шебеко провела экскурсию. Она обратила внимание на то, что новое отделение почтовой связи выполнено в соответствии с требованиями фирменного стиля РУП «Белпочта» и оснащено самым современным технологическим оборудованием.

Отделение открылось на первом этаже жилого дома. Сейчас там работают три окошка, этого достаточно, чтобы избежать очередей. Помимо этого здесь организована экспресс-доставка, есть терминалы самообслуживания.

К слову, приказом РУП «Белпочта» был выпущен в обращение штемпель с переводной датой для использования в отделении почтовой связи «Великий камень».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.















