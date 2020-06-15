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Агротуристический маршрут свяжет Кобринский и Жабинковский районы

15.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Агротуристический маршрут, который свяжет Кобринский и Жабинковский районы, создают в Брестской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Агротуристический маршрут свяжет Кобринский и Жабинковский районы

"Работаем над развитием кластерных инициатив в агротуристическом бизнесе, помогаем субъектам хозяйствования. Сейчас сконцентрированы на большом проекте - это маршрут по территории Жабинковского и Кобринского районов под рабочим названием "Долина Мухавца". Он подразумевает посещение агроусадеб, природных и историко-культурных достопримечательностей", - отметили в управлении.

Инициатива объединит около 20 агроусадеб. Длина комбинированного маршрута - порядка 70 км. Преодолеть его можно будет пешком, на велосипедах и байдарках. Рабочая группа занимается составлением маршрута и маркировкой территории. В перспективе будет создан путеводитель.

Подобные агротуристические маршруты могут появиться еще в нескольких районах Брестской области, где сконцентрировано наибольшее число агроусадеб. Речь идет о Пружанском, Каменецком, Брестском, Пинском и Барановичском районах. Объединившись в дестинации, агроусадьбы смогут предложить гостям комплекс услуг: проживание, питание, экскурсионное сопровождение, развлечения.

Для владельцев агроусадеб и желающих заняться таким бизнесом организовали тематические семинары "Школы гостеприимства", которая в Брестской области действует уже второй год. Слушателям рассказывают о нюансах внутреннего туризма. "Особый акцент сделан на гастрономическом туризме с элементами белорусской кухни. Проводим мастер-классы с приготовлением в том числе старинных напитков, кондитерских изделий. Уделяем внимание краеведческой составляющей, - подчеркнули собеседники. - Также реализовали проект подготовки экскурсоводов. В Брестской области прошли обучение более 50 человек. Ждем их аттестацию".

В юго-западном регионе насчитывается более 420 агроусадеб.

 
 
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  Агротуристический маршрут, который свяжет Кобринский и Жабинковский районы, создают в Брестской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении...
 
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