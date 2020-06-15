ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему ещё до начала бомбёжки на зданиях в Минске не было крыш и окон

15.06.2020 19:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Почему ещё до начала бомбёжки на зданиях в Минске не было крыш и окон

25 июня 1941 года, через 3 дня после начала войны, немецкие войска подошли вплотную к городу. С 28 июня Минск в оккупации на 1100 дней. 1100 дней ожидания свободы и бомбардировок. Город на пересечении европейских дорог бомбили с удвоенной силой. Фактически центр Минска стал центром импровизированной дуэли немецких и советских бомбардировщиков.

Почему ещё до начала бомбёжки на зданиях в Минске не было крыш и окон


Война застала Минск за большим ремонтом. В 30-е годы ленинградские архитекторы разработали первый генеральный план реконструкции города. Но перестройку до войны совершить не успели. Соседние здания на площади Победы встретили оккупантов без окон и крыш. 

Почему ещё до начала бомбёжки на зданиях в Минске не было крыш и окон

Светлана Езерская, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Минск представлял собой очень страшную картину. Проводились мощные бомбардировки немецкой авиацией 23, 24, 25 июня. Минские объекты бомбила и наша авиация. Так что город очень сильно пострадал более чем на 80%. 

Люди в материале: Светлана Езерская

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте в ДТП попал мотоциклист. Пассажирка с травмами госпитализирована
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика