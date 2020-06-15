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Почему ещё до начала бомбёжки на зданиях в Минске не было крыш и окон
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
25 июня 1941 года, через 3 дня после начала войны, немецкие войска подошли вплотную к городу. С 28 июня Минск в оккупации на 1100 дней. 1100 дней ожидания свободы и бомбардировок. Город на пересечении европейских дорог бомбили с удвоенной силой. Фактически центр Минска стал центром импровизированной дуэли немецких и советских бомбардировщиков.
Светлана Езерская, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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