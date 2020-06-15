|
В Бресте в ДТП попал мотоциклист. Пассажирка с травмами госпитализирована
15.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 14 июня в 14:50 часов.
На перекрестке с улицей 17 Сентября водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фиат Мультипла», под управлением 20-летнего брестчанина.
В результате происшествия 24-летняя пинчанка, пассажирка мотоцикла, с травмами госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожная авария произошла 14 июня в 14:50 часов. По предварительной информации, 33-летний минчанин, управляя мотоциклом «Ducati Monster 821», двигался по улице Буденного. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)