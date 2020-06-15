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В Бресте в ДТП попал мотоциклист. Пассажирка с травмами госпитализирована

15.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 14 июня в 14:50 часов.

В Бресте в ДТП попал мотоциклист. Пассажирка с травмами госпитализирована


По предварительной информации, 33-летний минчанин, управляя мотоциклом «Ducati Monster 821», двигался по улице Буденного.

В Бресте в ДТП попал мотоциклист. Пассажирка с травмами госпитализирована

На перекрестке с улицей 17 Сентября водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фиат Мультипла», под управлением 20-летнего брестчанина.

В Бресте в ДТП попал мотоциклист. Пассажирка с травмами госпитализирована

В результате происшествия 24-летняя пинчанка, пассажирка мотоцикла, с травмами госпитализирована.

 
 
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  Дорожная авария произошла 14 июня в 14:50 часов. По предварительной информации, 33-летний минчанин, управляя мотоциклом «Ducati Monster 821», двигался по улице Буденного. На...
 
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