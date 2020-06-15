Источник материала: Новости Волковыска

С 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года при ввозе на территорию Республики Беларусь электромобилей для личного пользования применяется ставка НДС в размере 0%. Такое нововведение предусмотрено Указом Президента РБ №92 от 12 марта 2020 г. "О стимулировании использования электромобилей".

Стоит отметить, что предпринимателей и юридических лиц норма не касается: они должны будут платить НДС в прежнем объёме.

С учетом установления решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 №29 на электромобили на период с 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года ставки в размере 0% и по ввозной таможенной пошлине в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых физическими лицами электромобилей для личного пользования таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат.

В данном случае под электромобилями понимаются легковые автомобили категории М1 или М1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и классифицируемые в подсубпозиции 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС. При этом все равно нужно уплатить утилизационный сбор. Его сумма зависит от года выпуска автомобиля и составит примерно от 540 до 820 рублей.

На данный момент в стране владельцам электрокаров доступны около 250 электрозарядных станций.

Напомним, что с июля текущего года зарядка электромобилей в Беларуси станет платной.

Цена электроэнергии для электромобилей составит 30-40 копеек за 1 кВт/ч.