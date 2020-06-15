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Цепкало: мне кажется, Россия заняла нейтральную позицию по выборам в Беларуси

15.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси, бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало отвечал на вопросы в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



В частности, у него спросили о роли России в нынешней президентской избирательной кампании в нашей стране, передает "Еврорадио".

"Мне кажется, что сейчас Россия заняла нейтральную позицию и будет прежде всего ориентироваться на выбор белорусского народа, — говорит Цепкало. — Я не вижу в настоящий момент, чтобы Россия каким-то образом активно вмешивалась во внутриполитический процесс в Беларуси".

Как известно, Александр Лукашенко неоднократно выступал с намеками насчет России или российских олигархов, которые якобы как-то пытаются повлиять на ситуацию. Такие же намеки прозвучали и на БТ.


Что еще говорил Валерий Цепкало? Что представляет "прежде всего себя" и "достаточно большой... спектр белорусского общества... который нацелен на перемены". Что белорусы устали от 26 лет правления страной Лукашенко, поэтому у руководителя государства низкий рейтинг. Упомянул о массовой миграции за границу людей из-за плохой экономической ситуации, о пропавших оппозиционных политиках Юрии Захаренко и Викторе Гончаре.

Политик говорит, что в его поддержку уже собрано более 180 тысяч подписей. "Я не знаю, какие аргументы может использовать власть, чтобы не зарегистрировать меня в качестве кандидата", — заявил он.
 
 
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Потенциальный кандидат в президенты Беларуси, бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало отвечал на вопросы в эфире радиостанции...
 
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