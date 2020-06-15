Бабарико сдал в избирательные комиссии первые 100 тысяч подписей

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико сдал в избирательные комиссии 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, сообщили TUT.BY в штабе.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сбор подписей продолжается, на 15 июня за Бабарико подписалось 335 тысяч человек, из них проверено 270 тысяч подписей. Все собранные подписи штаб донесет в комиссии в течение недели.

— Штаб Виктора Бабарико с большим вниманием относится к вопросу защиты собранных подписей избирателей. Помимо процедуры верификации и подтверждения подписей, штабом была разработана специальная процедура сдачи листов в комиссии по выборам.

Дело в том, что подписные листы принимаются членами комиссии под счет, с занесением в журнал записи о количестве собранных листов, без какой-либо детализации. Как выяснилось, журнал может быть сделан из обычной тетради, с не прошитыми и не пронумерованными листами.

Как убедиться в том, что комиссия будет проверять именно те листы, которые сдал координатор, и что порядок отбора листов будет такой, как указано в протоколе комиссии (например, каждый четвертый лист)? Для решения этой задачи было разработано программное обеспечение, которое готовит сопроводительные письма, содержащие информацию о том, какие фамилии содержатся в подписных листах, и каков порядок расположения подписных листов. Это большой объем работы, но сейчас мы можем подтвердить информацию о том, когда сдан каждый из проверенных листов, в каком порядке расположены листы в пачке, и фамилии каких избирателей содержатся в каждом из листов.

12.06.2020 сопроводительные письма не были приняты членами избирательных комиссий, которые находились на прямой связи с ЦИК. При этом было не только отказано в принятии письма и его регистрации, но и отказано в предоставлении книги замечаний и предложений. Мы не можем заставить членов избирательных комиссий подтвердить получение сопроводительных писем, поэтому при дальнейшей подаче подписей все сопроводительные письма будут направляться по почте, однако принцип останется тем же: мы знаем, каким образом, куда, и в каком порядке подана каждая подпись избирателей, — рассказали в штабе.

Последний день подачи подписей — 19 июня.