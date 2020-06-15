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В Минске завершили ремонт трамвайных путей. Что сделали для комфортного передвижения

15.06.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился ремонт трамвайных путей. Теперь добраться с ветерком до места назначения на трамвае станет еще быстрее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске завершили ремонт трамвайных путей. Что сделали для комфортного передвижения

Ремонт проводился в два этапа. Так, на первом этапе в порядок привели пути на участках улиц от площади Змитрока Бядули до Тракторного завода. А на прошлой неделе ремонтники завершили модернизацию путей до конечной остановки «Серебрянка». На участках отделили трамвайные пути от проезжей части, установили ограждения и дорожные борты.

В Минске завершили ремонт трамвайных путей. Что сделали для комфортного передвижения

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
В результате проведенных ремонтных работ на отдельных участках пути средняя эксплуатационная скорость приближается к 21 км/час. В перспективе для обеспечения преимуществ трамваев при проезде перекрестков планируется установить светофоры.

Люди в материале: Елена Громыко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился ремонт трамвайных путей. Теперь добраться с ветерком до места назначения на трамвае станет еще быстрее, сообщили в программе...
 
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