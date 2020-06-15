Нетипичная для Беларуси птица замечена на Полесье

Источник материала: ОНТ

Нетипичная для нашей страны птица снова замечена на Полесье. Сибирский черноголовый чекан облюбовал территорию Днепро-Сожского заказника в Лоевском районе. Три года назад этот вид уже попадал в объективы фотокамер под Калинковичами, но ученые тогда сомневались.



По мнению орнитологов, появление в белорусской природе этой птицы – полная неожиданность. Поскольку обычно она обитает на северо-востоке европейской части России и в Западной Сибири. А зимует в Индии, Японии и Таиланде, поэтому ее миграционные пути проходят далеко от Беларуси. Из ближайших стран сибирского чекана видели всего один раз в Литве 17 лет назад и два раза в Польше.

Владимир Дзержинский, директор биологического заказника «Днепро-Сожский»: «Я посмотрел и по каталогам, и по фотографиям, и посоветовался с орнитологами. Орнитологи точно сказали, что это сибирский черноголовый чекан».

Ирина Кураченко, старший преподаватель кафедры зоологии, физиологии и генетики Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины: «Изменения климата, потепление, изменение вот этих вот бурь и так далее – оно несколько влияет и на видовой состав. Кроме того, немножко отселение происходит, ареал-то расширяется, поэтому возможны новые виды, заселение новых видов».

В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный луговой и черноголовый чекан. Он стал заселять назад страну с юга около 16 лет назад и с тех пор регулярно гнездится в Западном Полесье. Сибирский же подвид теперь станет предметом изучения орнитологов.

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