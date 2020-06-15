ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нетипичная для Беларуси птица замечена на Полесье

15.06.2020 22:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Нетипичная для Беларуси птица замечена на Полесье

Нетипичная для нашей страны птица снова замечена на Полесье. Сибирский черноголовый чекан облюбовал территорию Днепро-Сожского заказника в Лоевском районе. Три года назад этот вид уже попадал в объективы фотокамер под Калинковичами, но ученые тогда сомневались.

По мнению орнитологов, появление в белорусской природе этой птицы – полная неожиданность. Поскольку обычно она обитает на северо-востоке европейской части России и в Западной Сибири. А зимует в Индии, Японии и Таиланде, поэтому ее миграционные пути проходят далеко от Беларуси. Из ближайших стран сибирского чекана видели всего один раз в Литве 17 лет назад и два раза в Польше.

Владимир Дзержинский, директор биологического заказника «Днепро-Сожский»«Я посмотрел и по каталогам, и по фотографиям, и посоветовался с орнитологами. Орнитологи точно сказали, что это сибирский черноголовый чекан».

Ирина Кураченко, старший преподаватель кафедры зоологии, физиологии и генетики Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины: «Изменения климата, потепление, изменение вот этих вот бурь и так далее – оно несколько влияет и на видовой состав. Кроме того, немножко отселение происходит, ареал-то расширяется, поэтому возможны новые виды, заселение новых видов».

В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный луговой и черноголовый чекан. Он стал заселять назад страну с юга около 16 лет назад и с тех пор регулярно гнездится в Западном Полесье. Сибирский же подвид теперь станет предметом изучения орнитологов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетипичная для нашей страны птица снова замечена на Полесье. Сибирский черноголовый чекан облюбовал территорию Днепро-Сожского заказника в Лоевском районе. Три...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меняется порядок ввоза электромобилей для личного пользования. Какие бонусы ждут владельцев?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика