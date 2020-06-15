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Нетипичная для Беларуси птица замечена на Полесье
Источник материала: ОНТ
Нетипичная для нашей страны птица снова замечена на Полесье. Сибирский черноголовый чекан облюбовал территорию Днепро-Сожского заказника в Лоевском районе. Три года назад этот вид уже попадал в объективы фотокамер под Калинковичами, но ученые тогда сомневались.
В Беларуси до сих пор были зарегистрированы два вида чеканов: обычный луговой и черноголовый чекан. Он стал заселять назад страну с юга около 16 лет назад и с тех пор регулярно гнездится в Западном Полесье. Сибирский же подвид теперь станет предметом изучения орнитологов.
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Нетипичная для нашей страны птица снова замечена на Полесье. Сибирский черноголовый чекан облюбовал территорию Днепро-Сожского заказника в Лоевском районе. Три...
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