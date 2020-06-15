«Настроение - чемоданное. Если ничего не изменится». Как Бобруйск встречал претендента Бабарико

Источник материала: Tut.by

В Бобруйск вечером 15 июня на пикет по сбору подписей приехал претендент в президенты Виктор Бабарико. Примерно за полчаса до встречи с горожанами на углу улиц Минской и Октябрьской, возле городской бани, собралось не менее 300 человек. Люди выстроились в три очереди, подписываясь за Виктора Бабарико, Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало — пикеты двух других инициативных групп разместились тут же.





Среди пришедших оставить подписи и пообщаться с экс-главой Белгазпромбанка было очень много пенсионеров, которые открыто высказывали свое мнение. Вот Нина Ивановна, которая раньше всегда голосовала за Александра Лукашенко, но теперь «люди его не хотят».



Нина Ивановна

— Я не знаю, каким президентом будет — если будет — Виктор Бабарико, но он — толковый экономист, сможет вытащить страну из кризиса. Сколько можно уже жить в нищете? И этот позор, что был с тунеядцами… У людей нет работы, а их еще заставляли за это платить. Что это за отношение к народу от главы государства, от «батьки»? Не хочется, чтобы мы топтались на месте, страна должна развиваться. А где у нас деньги? На несчастную больницу (речь идет о реконструкции детской больницы в Бобруйске. — Прим. TUT.BY) их всем миром собирали. Разве ж это нормально?





Не менее категорично высказывается и бобруйская пенсионерка, представившаяся Тамарой. Женщина заявила, что оставляет подписи за выдвижение в кандидаты «всех, кроме одного».





— Хватит строить ледовые дворцы, нам нужна достойная медицина. Я в ноябре похоронила своего племянника, ему было 33 года. Так вот пусть власти наши проедут по кладбищам — там много могил тех, кому 25−35 лет, и это считается нормой.

Дмитрий с другом пришли поставить подписи сразу за трех выдвиженцев. Говорят, что надоело жить воспоминаниями о том, как раньше было хорошо.

— Настроение — чемоданное. Если ничего не изменится 9 августа, тогда — чемодан, вокзал, Европа, — признается Дмитрий Зубрей, работник сферы образования. — Только я уеду не навсегда, а за тем, чтобы получить за границей другие знания и вернуться сюда, здесь их реализовать. Верю, что рано или поздно в нашей стране что-то изменится.





Ровно в 18 часов к собравшимся подъехал Виктор Бабарико, которого бобруйчане встречали аплодисментами. Обращаясь к горожанам, он отметил, что сегодня «нагнетается много страстей по поводу тех изменений, которые должны происходить в стране».





















— Вот будет безработица, всех выгонят, пенсии не будут платить… Во-первых, мы все должны помнить, что в государстве не бывает государственных денег. Все деньги — это деньги людей, ваши налоги. Поэтому пенсию платит не кто-то персонально. Пенсию выплачивают государственные структуры, и никто не имеет права говорить, что государство — это я. Во-вторых, сегодняшнее положение никоим образом не хорошее. Но говорить, что придет кто-то другой, начнет реформы, и станет еще хуже — это тоже неправда.





Виктор Бабарико говорит, что сегодня белорусы живут в неких двух мирах. В одном из них, о котором рассказывают по телевизору, в стране все хорошо. В другом, реальном, мире — не очень.

— Правда в том, что каждый из нас, выходя из квартиры, сталкивается с тем, что в стране бардак, видит реальную ситуацию. Мы все понимаем, что главное — это движение вверх. И я искренне хочу, чтобы 31 декабря, когда вы все включаете телевизор, там не говорили, что следующий год будет еще тяжелее, чем предыдущий.









Вопросов у бобруйчан к Виктору Бабарико накопилось много, особенно волновало отношение властей к людям.

— Мы не хотим быть «народцем», — выкрикивали собравшиеся из толпы. — Хотим, чтобы к нам обращались на «вы».

— Чувство уважения и самоуважения — это очень важно, — отметил экс-банкир. — Только сам человек выбирает людей, которым позволено говорить ему «ты». Каждый из нас сам решает, кто будет ему «тыкать».





Отвечая на вопрос о принципах формирования местной власти, Виктор Бабарико подчеркнул, что нельзя назначать региональную «верхушку» из Минска. На места должны приходить те, кто знает проблемы каждого населенного пункта не понаслышке. Вот, например, бобруйчане волнуются за бобруйский гигант — шинный комбинат. Бабарико объясняет:

— Если вы считаете, что я специалист в шинной промышленности, то вы ошибаетесь. Если вам нужен президент, который — лучший медик, лучший танцор, лучший шинник, то это не ко мне. Я — менеджер, тот человек, который умеет находить регионалов, выбирать из умных самых умных, ставить им задачи и спрашивать результат. Но принципы реформирования любого предприятия, а не только шинного комбината, просты. Нужно делать анализ производства, технологического процесса с точки зрения самой продукции, рынков сбыта. После этого анализа нужно смотреть, что можно изменить. И только в конце, когда мы видим, что, к примеру, необходимо роботизировать производство, при котором высвобождается определенное количество людей, сперва нужно создать рабочие места… Ни одно реформирование не делается ради реформирования.

Он общался с бобруйчанами не более 20 минут, затронув еще тему пенсионной реформы, — сообщил, что дальнейшее повышение пенсионного возраста считает нецелесообразным, — и языковой вопрос — мол, ему импонирует опыт Казахстана, где учат три языка.

— Нам нужен белорусский как государственный, русский — как наиболее распространенный язык коммуникаций внутри страны, и тот же английский, чтобы общаться со всем миром.

Виктор Бабарико не стал говорить о ситуации вокруг Белгазпромбанка — хотя, конечно, спрашивали, — отметив , что сейчас не имеет к нему отношения и не может комментировать происходящее.





Примерно через полчаса после начала встречи бобруйчане стали расходиться. Остались лишь те, кто стоял в очередях к представителям инициативных групп, собирающим подписи. Самой большой по-прежнему оставалась очередь к столику, где можно было оставить подписи за Виктора Бабарико. Один из представителей его инициативной группы по имени Валентин рассказал, что горожане активно подписываются:

— Точную цифру по городу не назову, но, по предварительным подсчетам, за Виктора Дмитриевича оставили свои подписи 4% бобруйчан, которые могут участвовать в выборах. С сегодняшним пикетом, возможно, будет все 5%. Еще одна пожилая пара, кстати, оставила заявку в телеграме — нужно к ним домой сходить, просили.













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