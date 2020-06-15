Белая кухня: плюсы, минусы и основные правила ухода

Источник материала: Tut.by



Белый цвет на первый взгляд кажется непрактичным. Особенно когда речь идет об оформлении помещения для готовки. На самом деле плюсы белой кухни есть: они не сразу очевидны, но играют важную роль при обустройстве комнаты.

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О плюсах белой кухни



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Белый цвет идеально подходит для небольших помещений, так как визуально расширяет пространство. А если брать во внимание тот факт, что в большинстве квартир площадь кухонь не превышает 7,2 м², хоть какой-то прием на визуальное увеличение площади будет актуальным. Имеются и другие плюсы.

Возможность выбирать утварь и бытовую технику в большом ассортименте. Если стремитесь к стилю минимализма или хай-тек, то белый подойдет интерьеру идеально. Он не перегружает пространство и оставляет много свободного места, куда можно устремиться взору. Белый — нейтральный тон, на котором остальные аксессуары интересно выделяются. Простор для игры с цветными фартуками, столешницами, кухонной утварью — еще один плюс белой кухни.

О минусах белой кухни



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Не все так идеально, как хотелось бы: плюсы и минусы у белой кухни существуют наравне. Первое, что приходит в голову о белом цвете, — это понятие непрактичности. Действительно, отмывать светлые стены и шкафчики от жира — сомнительное удовольствие.

Иногда к минусам белой кухни относят головную боль по выбору фасада, ведь некачественное покрытие может привести к желтизне. Согласитесь, что испорченный внешний вид белоснежной когда-то кухни никому не будет в радость.

Чтобы не беспокоиться лишний раз о плюсах и минусах белой кухни, важно тщательно продумать оформление комнаты. Без хорошего вкуса владельца или помощи дизайнера не получится достичь гармонии, создать уютное и стильное помещение.

Об оформлении



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В первую очередь, при заказе кухни в Минске нужно решить, какой фасад хочется видеть: матовый или глянцевый. Плюс белой кухни с глянцевым фасадом в том, что такой тип покрытия позволяет сэкономить время на уборке. Однако на матовых поверхностях меньше видны отпечатки от нажатий, особенно если конструкции оснащены системой открывания "Tip On".

При наличии большого бюджета неплохим вариантом станут мраморные и гранитные столешницы. Гарнитур из массива тоже хорошо себя зарекомендовал: здесь необходимо позаботиться о том, чтобы производитель обработал дерево защитными составами.

Облицовку стен можно причислить к минусам белой кухни, поскольку для внутренних работ подходят не все типы материалов. Лучше использовать материалы, которые не впитывают жир и запахи: плитку, декоративную штукатурку, интерьерную краску, ламинат, моющиеся обои. Желательно разнообразить «стерильный» белый цвет вкраплениями ярких красок или приглушенных оттенков.

Об уборке



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Да, с уборкой могут возникнуть проблемы, ведь очищать поверхности придется сразу после загрязнения. Для ухода подойдут мягкие салфетки и специальные чистящие средства, жесткие щетки и абразивы для чистки не подойдут. Чтобы не желтел гарнитур, постарайтесь отгородить его от прямых солнечных лучей: ультрафиолет не лучший друг для любых поверхностей.

Изучив плюсы белой кухни и некоторые минусы, вы теперь самостоятельно можете решить, в каком стиле оформлять помещение. А если нужна помощь дизайнеров, то загляните в каталог TAM.BY .