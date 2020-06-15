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Белая кухня: плюсы, минусы и основные правила ухода
Источник материала: Tut.by
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О плюсах белой кухни
Белый цвет идеально подходит для небольших помещений, так как визуально расширяет пространство. А если брать во внимание тот факт, что в большинстве квартир площадь кухонь не превышает 7,2 м², хоть какой-то прием на визуальное увеличение площади будет актуальным. Имеются и другие плюсы.
О минусах белой кухни
Не все так идеально, как хотелось бы: плюсы и минусы у белой кухни существуют наравне. Первое, что приходит в голову о белом цвете, — это понятие непрактичности. Действительно, отмывать светлые стены и шкафчики от жира — сомнительное удовольствие.
Иногда к минусам белой кухни относят головную боль по выбору фасада, ведь некачественное покрытие может привести к желтизне. Согласитесь, что испорченный внешний вид белоснежной когда-то кухни никому не будет в радость.
Чтобы не беспокоиться лишний раз о плюсах и минусах белой кухни, важно тщательно продумать оформление комнаты. Без хорошего вкуса владельца или помощи дизайнера не получится достичь гармонии, создать уютное и стильное помещение.
Об оформлении
В первую очередь, при заказе
При наличии большого бюджета неплохим вариантом станут мраморные и гранитные столешницы. Гарнитур из массива тоже хорошо себя зарекомендовал: здесь необходимо позаботиться о том, чтобы производитель обработал дерево защитными составами.
Облицовку стен можно причислить к минусам белой кухни, поскольку для внутренних работ подходят не все типы материалов. Лучше использовать материалы, которые не впитывают жир и запахи: плитку, декоративную штукатурку, интерьерную краску, ламинат, моющиеся обои. Желательно разнообразить «стерильный» белый цвет вкраплениями ярких красок или приглушенных оттенков.
Об уборке
Да, с уборкой могут возникнуть проблемы, ведь очищать поверхности придется сразу после загрязнения. Для ухода подойдут мягкие салфетки и специальные чистящие средства, жесткие щетки и абразивы для чистки не подойдут. Чтобы не желтел гарнитур, постарайтесь отгородить его от прямых солнечных лучей: ультрафиолет не лучший друг для любых поверхностей.
Изучив плюсы белой кухни и некоторые минусы, вы теперь самостоятельно можете решить, в каком стиле оформлять помещение. А если нужна помощь дизайнеров, то загляните в
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