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В водоёме на улице Берута утонул 49-летний мужчина

15.06.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Карьер на улице Горецкого с 2011 года стал местом гибели более 10 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В водоёме на улице Берута утонул 49-летний мужчина

Последний несчастный случай произошел 11 июня. В техническом водоеме утонула 25-летняя девушка. Для купания место запрещено. Здесь крутые насыпи, нет оборудованного пляжа, а на дне карьера мусор, коряги и битое стекло.

В водоёме на улице Берута утонул 49-летний мужчина

Еще одна трагедия произошла 15 июня в водоеме на Берута. Там утонул 49-летний мужчина. Предупреждающие таблички «Купаться запрещено» не останавливают отдыхающих. Кстати, в списке запретных для купания мест в столице – пожарные водоемы и река Мухля в парке Павлова.

В водоёме на улице Берута утонул 49-летний мужчина

Дмитрий Барановский, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
В ряде потенциально опасных водоемов для купания у нас проводятся рейды ежедневно там проходят как пешие, так и объездные. Наша поисково-маневренная группа объезжает с сотрудниками милиции, и по нарушению купания в запрещенных местах мы составляем административные протоколы.

Люди в материале: Дмитрий Барановский

 
 
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Новости Беларуси. Карьер на улице Горецкого с 2011 года стал местом гибели более 10 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Последний...
 
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