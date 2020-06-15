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Мальки в Миранке всплывают, вероятнее всего, из-за высокой температуры воды и низкого уровня кислорода

16.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Мальки в Миранке всплывают, вероятнее всего, из-за высокой температуры воды и низкого уровня кислорода

Об этом журналисту «Полымя» рассказал начальник Кореличской районной инспекции охраны природы и окружающей среды Василий Левкович.

Сообщение о том, что в реке Миранка вблизи деревни Прилуки Мирского сельсовета гибнет рыба, поступило в Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на минувшей неделе. Через несколько дней эта же информация появилась и в социальных сетях.

— Жители Прилук предположили, что рыба погибла из-за сбросов загрязненных химических вод в Миранку, — рассказывает Василий Левкович. — Мы с сотрудниками Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обследовали русло Миранки, начиная от территории Мирского спиртзавода. Проследовали ниже по течению, пристальное внимание уделили очистным сооружениям местного жилкомунхоза. Визуально вода не содержала загрязняющих веществ, однако была зеленой. Такое случается, когда в согревшейся от высокой температуры окружающей среды воде начинают разлагаться или активно размножаться водоросли. Экологи называют такое явление цветением воды.

Мальки в Миранке всплывают, вероятнее всего, из-за высокой температуры воды и низкого уровня кислорода

Прибывшие на место предполагаемого ЧП в Прилуках специалисты Лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды отобрали пробы воды. Оказалось, что температура воды в реке составляет 19 градусов, а уровень кислорода —  5,5 мг на 1 куб.дм, в то время как для рыбы необходимо хотя бы 6 мг на 1 куб.дм. Специалисты установили, что в месте гибели мальков сконцентрировано большое количество водорослей, которые разлагаются в теплой воде и поглощают кислород. Эти факторы и привели к гибели мальков.

Мальки в Миранке всплывают, вероятнее всего, из-за высокой температуры воды и низкого уровня кислорода

— Обычно в подобной ситуации взрослая рыба чувствует себя хорошо, а вот мальки всплывают на поверхность, чтобы глотнуть кислорода, и иногда гибнут, — отмечает Василий Левкович. — Ситуация взята на контроль. На текущей неделе будет получено окончательное заключение Лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля в области охраны окружающей среды о состоянии воды в Миранке по 14 гидрохимическим параметрам. Тогда мы сможем точнее сказать, отчего погибли мальки.

Инна ЛЕЙКО

Фото  Кореличской районной инспекции охраны природы и окружающей среды

 
 
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Об этом журналисту «Полымя» рассказал начальник Кореличской районной инспекции охраны природы и окружающей среды Василий Левкович. Сообщение о том, что
 
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