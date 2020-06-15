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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд вынес вердикт по делу о передозировке наркотиками На скамье подсудимых ранее судимый житель Минского района. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина купил полграмма метадона. Инъекции делал себе и...

На скамье подсудимых ранее судимый житель Минского района. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина купил полграмма метадона. Инъекции делал себе и угощал знакомых. И как установило следствие, 31 декабря хозяин квартиры и его приятель с сожительницей очередной раз укололись метадоном. Один из гостей после дозы скончался от острого отравления, проще говоря, от передозировки.Во время суда обвиняемый признал вину полностью, сотрудничал со следствием. Как рассказала сторона защиты, мужчина спас девушку, которая тоже употребляла метадон. Все эти обстоятельства суд учел в своем решении. Подробности уВ суде Минского района сегодня вынесли вердикт по 5-й части наркостатьи "Незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека". Перед Фемидой предстал 38-летний житель района, который, по данным следствия, купил особо опасный наркотик метадон и угостил приятеля, который после употребления скончался.Эта история развернулась в доме обвиняемого в одной из деревень Минского района 31 декабря 2019. Накануне Нового года мужчина купил полграмма особо опасного наркотика метадона. На праздник к нему приехали гости - друг и его сожительница. Как установило следствие, за 100 рублей хозяин дома продал зелье приятелям. Тогда же они и сделали инъекции. Для одного из гостей доза стала смертельной.В отношении подозреваемого было возбуждено несколько уголовных дел - за создание притона, а также оборот наркотиков, повлекший смерть человека. Добавлю, что ранее мужчина привлекался к ответственности за браконьерство. Это и другие обстоятельства суд также учел во время процесса.Отмечается, что мужчина вину признал полностью. Он сам написал явку с повинной. На протяжении следствия сотрудничал с правоохранителями и рассказал все детали происшествия. Как долго мужчина употреблял наркотики, не сообщается. Кроме всего прочего, ему присудили принудительное лечение от зависимости.Тем не менее, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда - это 10 дней. Приговор в законную силу еще не вступил. Добавлю, с погибшим мужчиной обвиняемый был знаком 30 лет.