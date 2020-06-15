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Суд вынес вердикт по делу о передозировке наркотиками
Источник материала: БTНа скамье подсудимых ранее судимый житель Минского района. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина купил полграмма метадона. Инъекции делал себе и угощал знакомых. И как установило следствие, 31 декабря хозяин квартиры и его приятель с сожительницей очередной раз укололись метадоном. Один из гостей после дозы скончался от острого отравления, проще говоря, от передозировки.
Во время суда обвиняемый признал вину полностью, сотрудничал со следствием. Как рассказала сторона защиты, мужчина спас девушку, которая тоже употребляла метадон. Все эти обстоятельства суд учел в своем решении. Подробности у Александра Камовчиа.
В суде Минского района сегодня вынесли вердикт по 5-й части наркостатьи "Незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека". Перед Фемидой предстал 38-летний житель района, который, по данным следствия, купил особо опасный наркотик метадон и угостил приятеля, который после употребления скончался.
Эта история развернулась в доме обвиняемого в одной из деревень Минского района 31 декабря 2019. Накануне Нового года мужчина купил полграмма особо опасного наркотика метадона. На праздник к нему приехали гости - друг и его сожительница. Как установило следствие, за 100 рублей хозяин дома продал зелье приятелям. Тогда же они и сделали инъекции. Для одного из гостей доза стала смертельной.
Кристина Косинская, государственный обвинитель - помощник прокурора Минского района: "Что повлекло по неосторожности смерть, которая наступила с 18 по 19 часов, от метадона. При этом в крови трупа была установлена концентрация 0.4 микрограмма на миллилитр метадона. Согласно заключению экспертизы, 0.2 - это токсическая концентрация, 04 - это летальная концентрация"
В отношении подозреваемого было возбуждено несколько уголовных дел - за создание притона, а также оборот наркотиков, повлекший смерть человека. Добавлю, что ранее мужчина привлекался к ответственности за браконьерство. Это и другие обстоятельства суд также учел во время процесса.
Отмечается, что мужчина вину признал полностью. Он сам написал явку с повинной. На протяжении следствия сотрудничал с правоохранителями и рассказал все детали происшествия. Как долго мужчина употреблял наркотики, не сообщается. Кроме всего прочего, ему присудили принудительное лечение от зависимости.
Ирина Амелькович, адвокат Минской областной юридической консультации № 3: "Приговор очень суровый, мера наказания суровая, но все суд учел, смягчающие обстоятельства. Он спас девушку, которая там была, благодаря его действиям она была спасена. Он согласен на сегодняшний день с приговором и обжаловать, сказал, не будет".
Тем не менее, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда - это 10 дней. Приговор в законную силу еще не вступил. Добавлю, с погибшим мужчиной обвиняемый был знаком 30 лет.
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На скамье подсудимых ранее судимый житель Минского района. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина купил полграмма метадона. Инъекции делал себе и...
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