Диетолог рассказала, кому нельзя злоупотреблять чесноком

Источник материала: ОНТ

Умеренное употребление чеснока укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта, об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Она заметила, что чеснок содержит в себе множество полезных компонентов. Например, аллицин обладает бактерицидным и противогрибковым действием – он выделяется при разрушении клеток чеснока.

Вместе с тем, утверждает диетолог, сырой чеснок при контакте с кислородом может потерять большую часть полезных веществ. Чтобы сохранить всю пользу этого продукта, специалист советует перед употреблением давить или резать чеснок.

«Сырой и приготовленный чеснок имеют разную пользу. Тепловая обработка уменьшает его полезные свойства. Здесь все решает время: чем дольше чеснок подвергался воздействию тепла, тем больше активных веществ разрушается. Поэтому полезен свежий чеснок, аллицин содержится только в нем», – пишет диетолог.

Светлана Фус отмечает, что для лучшей работы сердечно-сосудистой системы и кишечника ежедневно нужно съедать до 15 граммов этого продукта. При этом специалист предупредила, что не всем можно увлекаться чесноком.

«Эфирные масла и аллицин чеснока раздражают слизистые оболочки ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей. Если есть чеснок в большом количестве, то можно вызвать обострение хронических заболеваний этих органов, – пояснила диетолог. – Кроме того, его не все любят из-за резкого запаха».





Фото: congerdesign, pixabay

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