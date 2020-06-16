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Диетолог рассказала, кому нельзя злоупотреблять чесноком
Источник материала: ОНТ
Умеренное употребление чеснока укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта, об этом
Она заметила, что чеснок содержит в себе множество полезных компонентов. Например, аллицин обладает бактерицидным и противогрибковым действием – он выделяется при разрушении клеток чеснока.
Вместе с тем, утверждает диетолог, сырой чеснок при контакте с кислородом может потерять большую часть полезных веществ. Чтобы сохранить всю пользу этого продукта, специалист советует перед употреблением давить или резать чеснок.
Светлана Фус отмечает, что для лучшей работы сердечно-сосудистой системы и кишечника ежедневно нужно съедать до 15 граммов этого продукта. При этом специалист предупредила, что не всем можно увлекаться чесноком.
Фото: congerdesign, pixabay
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Умеренное употребление чеснока укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта,...
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