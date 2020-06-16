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В санатории-профилактории БНТУ открылась лыжероллерная трасса

16.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В санатории-профилактории БНТУ открылась лыжероллерная трасса

Кто мешает летом стать на лыжероллеры? На базе санатория-профилактория Белорусского национального технического университета открылась специальная трасса.


Первыми её опробовали дети из лагеря и спортсмены национальной команды по конькобежному спорту – и все оценили качество. Скоро лыжероллерную трассу откроют и в Могилёве. Заниматься смогут как любители здорового образа жизни, так и профессиональные спортсмены.

Не обошлось и без сюрпризов. От Минспорта – поздравления призёрам студенческого чемпионата мира по конькобежному спорту, в том числе и лидеру сборной Беларуси Игнату Головатюку. От Минобразования – мячи ребятам. 

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Кто мешает летом стать на лыжероллеры? На базе санатория-профилактория Белорусского национального технического университета открылась специальная трасса. ...
 
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