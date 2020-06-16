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Вознаграждение в 1 000 рублей объявлено за сведения, которые помогут найти клиента, присвоившего лишние выданные деньги в банке
Источник материала: БTКак мы уже сообщали, 9 июня около полудня в отделение в Витебске по улице Советской обратилась девушка для обмена 300 евро. Во время операции кассир то ли пересчитала, то ли перепутала, в итоге минус 8 100 рублей. Клиент, не раздумывая, забрала всю сумму и покинула отделение. На записях камер наблюдения, а их нам предоставили в банке, видна компания молодых людей: парень и три девушки. Если молодежь показалась вам знакомой, вы знаете их контакты, имена, звоните: +375/17/ 289 58 04. Информация может стоить 1 000 рублей. И в то же время хотелось бы отметить: даже если кассир по ошибке выдал клиенту лишние деньги, безусловно, эти деньги необходимо вернуть, поскольку получены они необоснованно. В противном случае при установлении личности такого человека банк вправе предъявить к нему требования о возврате излишка в рамках Гражданского кодекса уже в судебном порядке. А также вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами.
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Вознаграждение в 1 000 рублей объявлено за сведения, которые помогут найти клиента, присвоившего лишние выданные деньги в банке
Как мы уже сообщали, 9 июня около полудня в отделение в Витебске по улице Советской обратилась девушка для обмена 300 евро. Во время операции кассир то ли пересчитала,...
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