﻿ Вознаграждение в 1 000 рублей объявлено за сведения, которые помогут найти клиента, присвоившего лишние выданные деньги в банке. 21.by
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Вознаграждение в 1 000 рублей объявлено за сведения, которые помогут найти клиента, присвоившего лишние выданные деньги в банке

16.06.2020 09:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как мы уже сообщали, 9 июня около полудня в отделение в Витебске по улице Советской обратилась девушка для обмена 300 евро. Во время операции кассир то ли пересчитала, то ли перепутала, в итоге минус 8 100 рублей. Клиент, не раздумывая, забрала всю сумму и покинула отделение. На записях камер наблюдения, а их нам предоставили в банке, видна компания молодых людей: парень и три девушки. Если молодежь показалась вам знакомой, вы знаете их контакты, имена, звоните:  +375/17/ 289 58 04. Информация может стоить 1 000 рублей. И в то же время хотелось бы отметить: даже если кассир по ошибке выдал клиенту лишние деньги, безусловно, эти деньги необходимо вернуть, поскольку получены они необоснованно. В противном случае  при установлении личности такого человека банк вправе предъявить к нему требования о возврате излишка в рамках Гражданского кодекса уже в судебном порядке. А также вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Как мы уже сообщали, 9 июня около полудня в отделение в Витебске по улице Советской обратилась девушка для обмена 300 евро. Во время операции кассир то ли пересчитала,...
 
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