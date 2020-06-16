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В Санкт-Петербурге начался суд над доцентом Соколовым, расчленившим свою студентку
Источник материала: Партизан
В Санкт-Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который в 2019 совершил преступление, потрясшее своей жестокостью.
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Из-за пандемии в зале суда нет прессы, но заседание транслировалось в интернете
Соколов убил свою девушку Анастасию Ещенко выстрелами в голову и в лицо, расчленил ее тело и по частям выбросил останки в Мойку. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Ещенко также была студенткой Соколова, ее родители наотрез отказались присутствовать на процессе и взаимодействовать с обвиняемым и его адвокатом. Соколов отказался признать вину и заявил, что хочет задать родителям Ещенко очень серьезные вопросы о личности их дочери.
Заседание отложили до 22 июня.
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В Санкт-Петербурге начался суд над бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который в 2019 совершил преступление, потрясшее своей жестокостью.
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