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Фанатов, остановивших машину с судьями под Борисовом, уже нашли. Они были из VIP-зоны

16.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспектор матча БАТЭ — «Шахтер» (2:2) Франц Летяго рассказал pressball.by подробности инцидента случившегося после игры, когда недовольные фанаты остановили машину с ним и судьями под Борисовом и начали угрожать и оскорблять их.


— Все произошло по окончании игры. Я был на машине, гродненская бригада судей попросила их подвезти. Они своим ходом добирались до Борисова, а я приехал накануне — на матч дублеров.

Мы вышли со стадиона. Мой автомобиль стоял на ВИП-стоянке. Начали грузиться. Уже тогда заметили, что неподалеку ходят какие-то личности. В какой-то момент они начали кричать, орать всякую ерунду.

Затем нам стали говорить, чтобы мы вышли из машины и все такое. У меня в салоне сидели помощники арбитра, Севостьяник еще разговаривал по телефону. Я сказал ему: «Садись в машину». Впереди нашего автомобиля стояли еще какие-то люди — оттуда звучали выкрики. Я завел двигатель, вывернул руль, обогнул их и мы поехали.

— Что было дальше?

— Выехали с территории «Борисов-Арены», направились в сторону кольца, которое ведет из города. Собирались повернуть на Минск. Там и видеокамеры должны быть.

Нас догнали, подрезали и прижали к обочине. Пришлось остановиться. Нам начали угрожать. Выйдите из машины, откройте стекло… Говорю, не буду ни открывать, ни выходить. А потом смотрю, что между их автомобилем и бордюром есть промежуток. Места вроде достаточно, чтобы проехать — ну и проехал. Они это увидели — начали бить по машине.

Потом летели уже такие довольные. Опустили стекло, показывали непристойные жесты, «факи».

— Сколько их было?

Вначале, [на стоянке], больше — трое или четверо. А затем из машины вышли двое каких-то. Один малый такой, непонятный какой-то. Другой с бородой.

— Когда вы разъехались?

— Прямо на кольце. Мы повернули в сторону Минска, они нас обогнали и поехали прямо.

— Что у них за марка машины?

— Ай, там и марку, и номер мы уже отдали. Я уже и не помню. Тем более этих людей уже нашли. Оказалось, что какие-то фанаты из ВИП-зоны.

— Всю информацию вы отдали в милицию?

— Да, все отдал. У меня установлен видеорегистратор. Флешку сняли, там все видно. Сразу, пока моя машина была не заведенная, в темноте сложно было что-то рассмотреть. А когда запустил мотор, все [высветилось], должно быть на записи, — сказал Летяго.

Напомним, матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником. Борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась, момент завершился голом Дмитрия Подстрелова, а игра — ничьей 2:2.

Этот эпизод вызвал волну негодования как среди игроков (Филипенко назвал судей «людьми в красных купальниках, которые отобрали победу»), так и среди болельщиков (в судей бросили какой-то предмет, а потом остановили их машину на трассе).

Позже АБФФ разобрала эпизод и признала ошибку арбитра.

 
Теги: Минск
 
 
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