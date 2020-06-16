Университеты Брестской области планируют зачислить на первый курс около 4,2 тысячи абитуриентов

Источник материала: Полесская правда



Университеты Брестской области в этом году планируют зачислить на первый курс 4188 человек, из них 1969 будут учиться за счет бюджета.

Больше всего первокурсников намерен принять один из крупнейших вузов региона — Брестский государственный технический университет. По сравнению с прошлым годом план набора практически не изменился. На бюджетную форму предполагается зачислить 492 человека, еще 832 смогут учиться платно. В частности, на строительном факультете возобновится набор на специальность «экспертиза и управление недвижимостью». В группе предусмотрено 25 мест. После четырех лет обучения выпускникам будет присвоена квалификация «инженер, специалист по недвижимости».

В Брестском госуниверситете имени А.С. Пушкина в этом году зарезервировали для абитуриентов 1093 места, в том числе 496 на бюджете. Говоря о новшествах вступительной кампании, брестчане возобновляют набор на специальности «история (религий) и «социальная педагогика». Также увеличилось число мест для обучения по целевому направлению. Больше всего их выделено для будущих учителей начальных классов.

Барановичский государственный университет единственный в области будет вести набор на новые специальности. На инженерном факультете начнут подготовку по специальности «производство изделий на основе трехмерных технологий». В группу ожидается принять 23 человека. Выпускникам присвоят квалификацию «инженер». Кроме того, абитуриентам предлагают поступить на специальность «русский язык и литература. Иностранный язык». Первый набор — 20 человек. Освоив программу курса, молодые люди получат квалификацию преподавателя. Всего же ряды студентов университета смогут пополнить 888 юношей и девушек. Из них 497 получат право учиться бесплатно.

В самом молодом вузе Брестского региона — Полесском госуниверситете — в этом году увеличились цифры приема. По сравнению с 2019-м на первый курс планируется зачислить на 126 абитуриентов больше — 883 человека (на бюджет — 484). Например, в два раза увеличивается набор на специальность «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)».