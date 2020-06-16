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Горизонтальный небоскреб возвели в Китае
Источник материала: ОНТ
В городе Чунцин (Китай) в комплексе небоскребов Raffles City Chongqing открыли горизонтальный небоскреб Crystal (Кристалл). Он располагается на четырех башнях на высоте 250 м. Длина небоскреба – 300 м,
В здании находится выставочный павильон, который рассказывает о будущей жизни на Марсе. Также там есть площадка обозрения с прозрачным полом. С нее открывается вид на город и реки Цзялин и Янцзы.
Отмечается, что в ближайшее время в Crystal будет открыт частный клуб с ресторанами, барами и бассейнами.
ФОТО: CNN
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В городе Чунцин (Китай) в комплексе небоскребов Raffles City Chongqing открыли горизонтальный небоскреб Crystal (Кристалл). Он располагается на четырех башнях на высоте 250 м....
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