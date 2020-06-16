Горизонтальный небоскреб возвели в Китае

Источник материала: ОНТ

В городе Чунцин (Китай) в комплексе небоскребов Raffles City Chongqing открыли горизонтальный небоскреб Crystal (Кристалл). Он располагается на четырех башнях на высоте 250 м. Длина небоскреба – 300 м, передает CNN.

В здании находится выставочный павильон, который рассказывает о будущей жизни на Марсе. Также там есть площадка обозрения с прозрачным полом. С нее открывается вид на город и реки Цзялин и Янцзы.

Отмечается, что в ближайшее время в Crystal будет открыт частный клуб с ресторанами, барами и бассейнами.

ФОТО: CNN

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