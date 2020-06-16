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В Дивине полным ходом идёт подготовка к областным “Дожинкам-2020”

16.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Дивине полным ходом идёт подготовка к областным “Дожинкам-2020”

Укладку тротуарной плитки осуществляют работники ДЭУ №22.

В Дивине полным ходом идёт подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2020». Комплексное управление строительной деятельностью на самых значимых объектах агрогородка осуществляет УП «УКС Кобринского района».

Центр Дивина  – одна из основных локаций «Дожинок», поэтому не удивительно, что там  работы ведутся наиболее активно.

– Наша  задача  – обеспечить достойное состояние центральных улиц и проездов, подготовить парковки, стоянки, благоустроить парковую зону, – рассказывает директор УП «Управление капитального строительства Кобринского района» Александр Мойсеюк. На улицах Спортивной и Октябрьской работают асфальтоукладчики и укладчики тротуарной плитки филиала «СУ №158» ОАО «Стройтрест №8» г. Бреста. Совсем скоро работники КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» приступят к озеленению. Полным ходом идут работы по благоустройству сквера, в центре вскоре появится детская площадка.

В состоянии капитального ремонта находится больница, в здании которой силами Берёзовской СПМК №22 заменены все оконные блоки, модернизированы тепловые сети, заканчиваются ремонтные работы на 1-м этаже и в пищеблоке.  

Специалисты филиала «ПМК №26» ОАО «Полесьежилстрой» ведут работы в здании школы. До неузнаваемости изменился спортзал, который порадует ребят новыми раздевалками с санузлами и душевыми. К тому же здесь утеплили фасад и кровлю. 

Кипит работа и в здании яслей-сада. На отведённые средства здесь частично будет обновлён внешний вид, уже заменены окна, выполняется ремонт двух групп и пищеблока, модернизируются коммуникации.

По словам Александра Мойсеюка, об общей сумме бюджета на преобразование Дивина к «Дожинкам», говорить пока рано. Средства расходуются экономно и рационально, поскольку фронт работ довольно велик.  Предпочтение отдаётся строительным материалам отечественных производителей.

Подрядчики понимают, что их труд направлен не только на подготовку очередного объекта к празднику. Он имеет в действительности более важное значение: придаёт новый облик населенному пункту, что значительно улучшит качество жизни и быта его жителей. Сами дивинчане позитивно воспринимают любые перемены в агрогородке. Они активно принимают участие в субботниках, креативно подходят к благоустройству своих приусадебных участков.

Как отметила председатель Дивинского сельисполкома Вера Пикула, работы впереди еще много, но общими усилиями старательных сельчан они  со всем справятся.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
Теги: Брест
 
 
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В Дивине полным ходом идёт подготовка к областным “Дожинкам-2020”
 
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