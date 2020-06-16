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Премиальные клиенты Приорбанка смогут бесплатно озонировать квартиры

16.06.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Специалисты вычистят до блеска окна или обработают помещения озоном, который в процессе распада устраняет микроорганизмы и возбудители вирусов. Этот способ обеззараживания эффективен и для борьбы с инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем.

Данная услуга доступна для жителей Минска и населенных пунктов в радиусе 10 км от МКАД при подключении одного из премиальных пакетов. Для клиентов, у которых пакет сервисов был подключен ранее, условием участия в акции является выпуск виртуальной карточки в интернет-банке или мобильном приложении. Чтобы заказать услугу, клиенту необходимо позвонить в клининговую компанию и договориться о времени и дате визита, также специалистам колл-центра можно задать уточняющие вопросы.

Среди преимуществ премиального обслуживания Приорбанка удаленный персональный менеджер, который дистанционно может решить многие вопросы, круглосуточная поддержка, бесплатный выпуск и обслуживание четырех премиальных карточек в любой удобной валюте, услуги по автопомощи и др.

Кроме этого, владельцам карточек World Mastercard Black Edition вновь стала доступна бесплатная юридическая консультация. Ее можно получить в рамках консьерж-сервиса. Профессиональные юристы проконсультируют по всем основным разделам, за исключением уголовного права и некоторых разделов гражданского. Вопросы могут касаться интересов физических и юридических лиц, учитывать законодательные акты Беларуси, России, Украины, Казахстана и Армении.

Источник: Приорбанк
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Теги: Минск
 
 
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Приорбанк предложил владельцам пакетов Premium Direct и Premium Prime до 31 августа бесплатно воспользоваться услугами клининговой компании по озонированию квартиры либо...
 
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