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Бабарико сдал в ЦИК 120 тысяч подписей из 335 001

16.06.2020 10:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на сайте политика.

Накануне его инициативная группа сдала в Центризбирком 120 тысяч подписей, оставшиеся будут сданы в течение недели.

Количество всех собранных подписей составило цифру 335 001.

Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня. 

 
 
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Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на сайте политика.
 
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