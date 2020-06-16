Бабарико сдал в ЦИК 120 тысяч подписей из 335 001

Из всего количества подписей, собранных за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, проверено 270 тысяч. Об этом сообщается на сайте политика.

Накануне его инициативная группа сдала в Центризбирком 120 тысяч подписей, оставшиеся будут сданы в течение недели.

Количество всех собранных подписей составило цифру 335 001.

Сбор подписей будет продолжаться до 19 июня.