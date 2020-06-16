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Стало известно, какие организации могут рассчитывать на субсидии для минимизации влияния на экономику эпидемиологической ситуации

16.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях минимизации влияния на экономику эпидемиологической ситуации, поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан 28 мая 2020 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», который распространяется на отношения, возникшие с 1 мая 2020 года.

Данным Указом предоставляется право организациям (за исключением бюджетных организаций и организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций) на получение субсидии из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для осуществления  доплат работникам, не работающим в период с 1 мая по 31 июля 2020 г. в связи с простоем не по вине работника, а также работникам, которым установлено в этом периоде неполное рабочее время по инициативе нанимателя до величины минимальной заработной платы; уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, исчисленных из размера доплат работникам.

Для получения субсидии организации необходимо:

  1. Открыть в банке счет 3605, предназначенный для учета средств бюджета фонда (разрешение на открытие предоставляется органом казначейства).
  2. Обратиться в местный исполнительный комитет по месту юридического адреса организации с заявлением о предоставлении субсидии с приложением документов: копии выписки банка об открытии счета, копии приказа организации об объявлении простоя (установлении неполного рабочего времени), расчета субсидии.
  3. Исполнительный комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает обращение организации и выносит решение о выделении субсидии, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляет его в орган Фонда.
  4. Орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня получения решения перечисляет субсидию организации на открытый счет и уплачивает обязательные страховые взносы в бюджет фонда.
  5. Организация не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления средств от органа Фонда, обязана провести доплату работникам в полном объеме.

Более подробную информацию по реализации Указа Президента Республики Беларусь № 178 «О временных мерах государ-ственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан», вы можете получить на сайте Несвижского районного исполнительного комитета, а также по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, в управлении по труду, занятости и социальной защите Несвижского районного исполнительного комитета (тел.: 5-12-87, 5-15-86), в Несвижском районном отделе Фонда социальной защиты населения (тел. 5-91-29).

«НН».

 


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В целях минимизации влияния на экономику эпидемиологической ситуации, поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан 28 мая 2020 г. был принят
 
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