ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х

Источник материала: Tut.by

Международная федерация футбола отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике. В связи с этим в официальном Twitter ФИФА представила нынешних действующих звезд футбола в ретрообразе.

Организация показала, как форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Мессии, бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе могли бы выглядеть в 1970-х годах.