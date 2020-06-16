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ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х

16.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная федерация футбола отмечает 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике. В связи с этим в официальном Twitter ФИФА представила нынешних действующих звезд футбола в ретрообразе.

Организация показала, как форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Мессии, бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар и нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе могли бы выглядеть в 1970-х годах.

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