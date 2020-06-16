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В Беларуси приняты семь новых строительных норм
16.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 года №64, которое сегодня официально опубликовано на
Документом утверждены строительные нормы «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», «Геодезические работы в строительстве. Основные положения», «Снос зданий и сооружений», «Противопожарное водоснабжение», «Пожарная автоматика зданий и сооружений», «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий» и «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».
Нормы разработаны РУП «Стройтехнорм» и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.
Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам можно ознакомиться на официальном сайте ведомства (
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В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 года №64, которое...
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