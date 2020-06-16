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Будущий X-Trail: компания Nissan показала новое поколение кроссовера Rogue

16.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Rogue — так в США называется хорошо знакомый нам кроссовер X-Trail: отличия между машинами сводятся к адаптации к тому или иному региону. Дебют Rogue состоялся семь лет назад, а теперь компания показала новое поколение «паркетника».


Новый Rogue получил более выразительную внешность, одной из примет которой является увеличенная решетка радиатора с хромированной накладкой в виде буквы V. Примечательно, что со сменой поколений кроссовер, в основу которого лег модернизированный вариант платформы CMF-C/D, стал немного компактнее предшественника — длина уменьшилась без малого на 2,5 см (до 4,64 м), колесная база же осталась при прежних 2,7 м.



Увеличился максимальный объем багажника — со сложенным задним рядом речь идет о 2098 л (на 116 л больше, чем у прежнего Rogue), в пятиместной же конфигурации (1113 л) он не изменился. Систему открывания багажной двери можно дополнить датчиком движения под бампером.


В «базе» все Rogue располагают 8-дюймовым тачскрином мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, за доплату — экран на дюйм больше. У кроссовера в самых богатых исполнениях есть и цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, среди прочих доступных для модели опций — аудиосистема Bose с 10 динамиками, атмосферная подсветка салона и трехзонный климат-контроль.


Расширен и комплекс электронных ассистентов — помимо всего прочего он включает усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, который может самостоятельно продолжить движение после полной остановки. Бензиновая атмосферная «четверка» 2.5 была модернизирована и теперь развивает 184 л.с. и 245 Нм крутящего момента. Как и прежде, работает она в паре с вариатором, привод у Rogue — передний или полный.


В Америке новый Rogue появится в продаже до конца текущего года. Сроки выхода нового X-Trail в Nissan пока не объявили.

 
 
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Rogue - так в США называется хорошо знакомый нам кроссовер X-Trail. Дебют Rogue состоялся семь лет назад, а теперь компания показала новое поколение «паркетника».
 
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