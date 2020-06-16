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Любит-не-любит и пышно цветет: какие цветы стоят дольше других

16.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Цветы — прекрасные и нежные растения, без которых сложно представить домашний праздник или официальное торжество. Чтобы понять, какие цветы долго стоят в вазе, следует разобраться в особенностях ухода и изучить характеристики некоторых видов.    

Содержание:

♦ Какие цветы долго стоят в вазе
♦ Как продлить жизнь цветам
♦ О сочетании цветов

Какие цветы долго стоят в вазе


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Некоторые растения неприхотливы в уходе и дольше сохраняют свежесть. Именно поэтому определенные сорта становятся фаворитами среди флористов и посетителей цветочных магазинов. Мы перечислили популярные виды растений, которые стоят в вазе дольше других цветов.    

  • До 1 месяца: хризантемы, некоторые сорта роз с мясистым стеблем.  
  • До 3-х недель: орхидеи, гвоздики.  
  • До 2-х недель: астры, фрезии, гипсофилы, эустомы.  
  • До 10 дней: лилии, пионы, ромашки, гладиолусы, ирисы.  
  • До 1 недели: розы, нарциссы, гортензии.    

Безусловно, срок свежести цветов зависит от внимания и заботы хозяина или хозяйки. При должном уходе флора способна радовать владельца намного дольше указанных сроков.     

Как продлить жизнь цветам


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Ознакомившись с информацией о том, какие цветы стоят дольше других, советуем изучить простые правила по выбору и уходу за нежными растениями.    

  • Покупайте цветы, которые только начали распускаться. Это правило касается не всех представителей «прекрасных». Например, при выборе хризантем лучше ориентироваться на уже распустившиеся экземпляры: в отличие от других цветов, они дольше сохраняются при раскрывшихся бутонах.    
  • Не оставляйте букет без воды надолго. Если после покупки вы не сразу отправляетесь на торжество или в гости, то оберните срезанные стебли во влажную салфетку.    
  • Обрежьте кончики стеблей острым ножом наискосок (повторяйте уход ежедневно). Регулярно избавляйтесь от листьев и побегов, погруженных в воду: их загнивание потенциально влияет на размножение бактерий во влажной среде.    
  • Прежде чем поставить букет в вазу, тщательно промойте ее. Вода для цветов должна быть комнатной температуры, но ни в коем случае не ледяной. Флористы считают, что лучше использовать талую или дождевую воду, однако подойдет и водопроводная: ее следует отстаивать хотя бы сутки.    
  • Допускается добавить в воду ложку соли, аспирин или кусочек древесного угля. После такой процедуры можно не волноваться о том, какие цветы стоят дольше, ведь натуральные добавки являются естественной подкормкой для растений, а некоторые даже предотвращают процессы гниения.    
  • Не размещайте букет под прямыми солнечными лучами, в зоне сквозняков, поблизости отопительных приборов и в жарких помещениях (например, на кухне).    
  • Ежедневно меняйте воду. Опрыскивайте цветы водой, кроме орхидей и любых растений с «опушенными» листьями.    

О сочетании цветов


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Еще один важный фактор продления свежести — это грамотное сочетание сортов в связке. При посещении цветочного салона вы можете попросить флориста собрать букет с нуля, владея некоторыми тонкостями цветоводства. Ниже мы кратко описали, какие цветы стоят дольше в сочетании друг с другом.    

  • Розы «дружат» с хризантемами, ирисами, лилейниками.  
  • Лилии хорошо себя чувствуют с гвоздиками и гладиолусами.  
  • Хризантемы «любят» компанию папоротника, гипсофилы или аспарагуса.   
  • Пионы удачно соседствуют с ирисами.     

Проще говоря, комбинировать следует «дружественные» сорта или хотя бы добавлять в композицию растение, очищающее соком воду от бактерий. Теперь вы знаете, какие цветы долго стоят в вазе и вредят друг другу в одном букете.  

Вы уже в поисках красивого и грамотно подобранного букета? Сохраняйте эту подборку, отправляйтесь в ближайший магазин цветов из каталога TAM.BY и убеждайтесь на деле, какие цветы долго стоят в вазе и больше других радуют своей красотой. 

 
 
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