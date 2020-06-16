Любит-не-любит и пышно цветет: какие цветы стоят дольше других

Источник материала: Tut.by



Цветы — прекрасные и нежные растения, без которых сложно представить домашний праздник или официальное торжество. Чтобы понять, какие цветы долго стоят в вазе, следует разобраться в особенностях ухода и изучить характеристики некоторых видов.

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Какие цветы долго стоят в вазе



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Некоторые растения неприхотливы в уходе и дольше сохраняют свежесть. Именно поэтому определенные сорта становятся фаворитами среди флористов и посетителей цветочных магазинов. Мы перечислили популярные виды растений, которые стоят в вазе дольше других цветов.

До 1 месяца: хризантемы, некоторые сорта роз с мясистым стеблем.

До 3-х недель: орхидеи, гвоздики.

До 2-х недель: астры, фрезии, гипсофилы, эустомы.

До 10 дней: лилии, пионы, ромашки, гладиолусы, ирисы.

До 1 недели: розы, нарциссы, гортензии.

Безусловно, срок свежести цветов зависит от внимания и заботы хозяина или хозяйки. При должном уходе флора способна радовать владельца намного дольше указанных сроков.

Как продлить жизнь цветам



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Ознакомившись с информацией о том, какие цветы стоят дольше других, советуем изучить простые правила по выбору и уходу за нежными растениями.

Покупайте цветы, которые только начали распускаться. Это правило касается не всех представителей «прекрасных». Например, при выборе хризантем лучше ориентироваться на уже распустившиеся экземпляры: в отличие от других цветов, они дольше сохраняются при раскрывшихся бутонах.

Не оставляйте букет без воды надолго. Если после покупки вы не сразу отправляетесь на торжество или в гости, то оберните срезанные стебли во влажную салфетку.

Обрежьте кончики стеблей острым ножом наискосок (повторяйте уход ежедневно). Регулярно избавляйтесь от листьев и побегов, погруженных в воду: их загнивание потенциально влияет на размножение бактерий во влажной среде.

Прежде чем поставить букет в вазу, тщательно промойте ее. Вода для цветов должна быть комнатной температуры, но ни в коем случае не ледяной. Флористы считают, что лучше использовать талую или дождевую воду, однако подойдет и водопроводная: ее следует отстаивать хотя бы сутки.

Допускается добавить в воду ложку соли, аспирин или кусочек древесного угля. После такой процедуры можно не волноваться о том, какие цветы стоят дольше, ведь натуральные добавки являются естественной подкормкой для растений, а некоторые даже предотвращают процессы гниения.

Не размещайте букет под прямыми солнечными лучами, в зоне сквозняков, поблизости отопительных приборов и в жарких помещениях (например, на кухне).

Ежедневно меняйте воду. Опрыскивайте цветы водой, кроме орхидей и любых растений с «опушенными» листьями.

О сочетании цветов



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Еще один важный фактор продления свежести — это грамотное сочетание сортов в связке. При посещении цветочного салона вы можете попросить флориста собрать букет с нуля, владея некоторыми тонкостями цветоводства. Ниже мы кратко описали, какие цветы стоят дольше в сочетании друг с другом.

Розы «дружат» с хризантемами, ирисами, лилейниками.

Лилии хорошо себя чувствуют с гвоздиками и гладиолусами.

Хризантемы «любят» компанию папоротника, гипсофилы или аспарагуса.

Пионы удачно соседствуют с ирисами.

Проще говоря, комбинировать следует «дружественные» сорта или хотя бы добавлять в композицию растение, очищающее соком воду от бактерий. Теперь вы знаете, какие цветы долго стоят в вазе и вредят друг другу в одном букете.

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