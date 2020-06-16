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Несколько рекомендаций, если ливень застал вас на улице или в личном транспорте

16.06.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как сообщает Белгидромет, сегодня, 16 июня, в период с 12 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Несколько рекомендаций, если ливень застал вас на улице или в личном транспорте
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Как сообщает Белгидромет, сегодня, 16 июня, в период с 12 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы,
 
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