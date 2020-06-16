За смелую идею беларусам дадут электросамокаты и часы из лимитированной коллекции

Источник материала: KYKY

Международный фестиваль маркетинга и рекламы « Белый Квадрат » объявляет конкурс молодых креаторов и ждет смелых и даже самых сумасшедших идей для одного из наиболее современных мировых брендов – VELO . В 2020 году он стал партнером феста.

Подробнее о конкурсе

Беларусам предлагают решить два брифа. Первый посвящен продвижению нового продукта с потенциально сниженным риском для здоровья. Второй – о разработке социальной кампании, призванной снизить толерантность взрослых к употреблению никотиновых продуктов несовершеннолетними.

К конкурсу допускаются творческие команды из двух человек или частные авторы, которым уже есть 18 лет. Верхняя граница возраста участников не установлена. Каждая команда или участник вольны выбрать для решения любой из брифов или даже подготовить кейсы по обоим заданиям.

В срок до 25 июня включительно участники должны зарегистрировать свои команды на velo@adfest.by. Следует указать ФИО, возраст, контактные данные и выбранный бриф, а затем (также до 25 июня) выслать свои готовые кейсы на этот же адрес.

А судьи кто?

Работы оценит международный состав жюри, в который вошли руководители ведущих агентств из шести стран мира, а также представители компании «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси. Имена финалистов и победителей объявят в СМИ, на сайте фестиваля «Белый Квадрат», на сайте Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси и в соцсетях.

Есть призы?

Куда без них! Партнер конкурса бренд VELO приготовил победителям и призерам разные подарки: электросамокаты, эксклюзивные часы из лимитированной коллекции и другие интересные сувениры. Всех финалистов, победителей и призеров наградят Дипломами XII фестиваля «Белый квадрат». Каждый участник конкурса получит доступ к деловой программе фестиваля, которую будут транслировать онлайн 7-8-9 июля 2020 года.

Что ещё

18 июня в 19:00 в аккаунте фестиваля «Белый квадрат» пройдет дебрифинг с представителями бренда и членами жюри. Если у вас есть вопросы, высылайте их заранее, заполнив форму . Также есть вариант задать их в прямом эфире в чате онлайн-дебрифинга.

Дополнительную информацию о конкурсе и правилах участия вы найдете на сайте и в соцсетях фестиваля adfest.by .

На всякий случай: если в двух словах, то что такое VELO?

VELO – инновационный никотиносодержащий продукт, который не содержит табак и тем не менее предназначен только для совершеннолетних. Потребление VELO не предполагает горения и тления, поэтому в организм не попадают смолы и монооксид углерода. Также нет дыма, пепла и неприятного запаха. Никотиновые паучи VELO относятся к категории PRRP (potentially reduced-risk products) – продукт с потенциально сниженным риском для здоровья.

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