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ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях ограждений от выезда на встречную полосу
16.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях страны ограждений от выезда на встречную полосу. Такая информация размещена в газете
Александр Занимон отметил, что дорожные ограждения служат одной из мер, препятствующих возникновению ДТП. Правила применения ограждений для транспортных средств определены стандартами. "Сегодня отсутствуют критерии по устройству дорожных ограждений в населенных и вне населенных пунктов в зависимости от уровня аварийности или потенциальной опасности возникновения ДТП. Мы планируем выступить с инициативой по внесению обязательной установки ограждений, препятствующих выезду на полосу встречного движения, для автомобильных дорог первой категории и по условиям обеспечения безопасности движения", - сказал представитель
Он добавил, что, по данным международных источников, установка ограждений, препятствующих выезду на полосу встречного движения, позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%.
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ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях страны ограждений от выезда на встречную полосу. Такая информация размещена в газете "СБ. Беларусь сегодня"...
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