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Какой цвет волос продлевает жизнь? Отвечают учёные

16.06.2020 10:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой цвет волос продлевает жизнь? Отвечают учёные
Учёные выяснили, как цвет шерсти животных или цвет волос у людей влияет на продолжительность их жизни. Об этом сообщает РИА Новости.


Исследователи из Австралии провели анализ связи между цветом шерсти у лабрадоров и продолжительностью их жизни. Оказалось, что чаще всего заболевали отитом или дерматитом псы с шоколадным окрасом. Жили они также меньше, чем их сородичи со светлой и чёрной шерстью на 1,4 года.


Как выяснилось, данная тенденция характерна и для людей. Учёные провели анкетирование, в котором приняли участие порядка 200 тысяч человек. 

Как показал анализ, чем светлее цвет волос человека, тем позже у него наступает половое созревание. Также у светловолосых людей вероятность дожить до преклонного возраста выше, чем у людей с тёмными волосами. Помимо этого, среди блондинов или шатенов реже встречается инфаркт, инсульт и диабет второго типа.


Учёные данную связь объясняют тем, что оба данных процесса связаны через гипофиз - железу, которая вырабатывает гормоны, отвечающие за половое созревание и за цвет волос. 

фото: doc-tv.ru

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Учёные выяснили, как цвет шерсти животных или цвет волос у людей влияет на продолжительность их жизни. Об этом сообщает РИА Новости. Исследователи из Австралии...
 
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