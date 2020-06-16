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Нацбанк уже вводил свое руководство в частные банки - чем это закончилось

16.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судя по предыдущим историям, у Белгазпромбанка незавидное будущее...

Нацбанк уже вводил свое руководство в частные банки - чем это закончилось
В начале 2000-х белорусский регулятор менял руководство в Джем-Банке и МинскКомплексБанке. Один потом присоединили к Беларусбанку, второй обанкротился...

Тучи над «Белгазпромбанком», которым 20 лет руководил претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, сгустились 11 июня: в головной офис в Минске приехали сотрудники Департамента финансовых расследований, а на следующий день были задержаны 15 человек - как топ-менеджеры банка, так и бывшие его сотрудники, пишет "КП в Беларуси". 

Заведены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Финансовая милиция изъяла более 4 миллионов долларов и ценные бумаги на сумму свыше $500 тысяч.

В воскресенье, 14 июня, в сюжете программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» было рассказано, что к уголовным делам в отношении Белгазпромбанка приобщили 150 картин, общая стоимость которых около $20 миллионов долларов. 

При этом ведущий программы и глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, раскрывая подробности уголовного дела, не исключил иностранного вмешательства в белорусские дела.

- Можно позволить себе сделать вывод, что за всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. По той информации, что у нас есть, наблюдаются попытки замести следы, что, наверное, логично. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела, - высказал свое мнение Эйсмонт.

В понедельник, 15 июня, Нацбанк Беларуси ввел в Белгазпромбанке временную администрацию, которую возглавила экс-председатель Нацбанка Надежда Ермакова.

Реакция российских акционеров Белгазпромбанка не заставила себя ждать: «Газпром» и Газпромбанк, которым принадлежит больше 99% акций Белгазпромабанка, в совместном заявлении отметили, что «указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе». 

Российские собственники заявили, что не будут бездействовать и «намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».


Нацбанк вводил временную администрацию в Джем-Банке и МинскКомплексБанке


Введение временной администрации вряд ли можно назвать часто используемой мерой - Нацбанк применял ее на практике всего пару раз.

Первая громкая история с введением временной администрации произошла с МинскКомплексБанком, который в 1996 году создал один из самых успешных предпринимателей девяностых Евгений Кравцов. В 1997 году 49% акций МинскКомлексБанка приобрел российский ОНЭКСИМ Банк, принадлежавший олигархам ельцинской эпохи Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову. 

В 2003 году Нацбанк сообщил, что МинскКомплексБанк не в состоянии исполнять текущие платежи, не выполняет обязательные экономические нормативы и работает с убытками. 

Кравцова, который к тому времени официально перестал руководить банком, задержали, изначально предъявив обвинение в хищении 18 тысяч долларов. Однако в приговоре суда фигурировали совсем другие суммы: Кравцова признали виновным в хищении средств банка на заоблачную сумму в 4,2 миллиарда рублей (1 доллар в то время стоил 2152 рубля) и приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 

В 2005 году МинскКомплексБанк указом Александра Лукашенко присоединили к Беларусбанку. Евгений Кравцов провел за решеткой пять лет, а в 2012 году в возрасте 48 лет умер от рака...

В 2005 году временная администрация была введена в Джем-Банке, который к тому моменту работал в Беларуси без малого 15 лет. Позже Нацбанк отозвал у него все лицензии. Причина - сложное финансовое положение банка, который не смог выплатить своим вкладчикам - физическим лицам около 14 миллиардов рублей. 

Руководителя банка и его заместителя осудили на 12 и 11 лет соответственно. Физическим лицам вернули все вклады, а вот юридическим лицам деньги вернули лишь частично: при проведении ликвидации банка его имущества оказалось недостаточно.
 
Теги: Минск
 
 
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Судя по предыдущим историям, у Белгазпромбанка незавидное будущее...
 
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