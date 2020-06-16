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Дамбу прорвало в Бразилии: более 1000 человек эвакуированы

16.06.2020 11:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дамбу прорвало в Бразилии: более 1000 человек эвакуированы

Крупное ЧП в Бразилии. В одном из штатов прорвало дамбу. Эвакуировано более 1000 человек.

В результате паводка затоплены несколько населенных пунктов. Сообщается, что накануне здесь шли обильные дожди. Власти оповещают о ЧП людей. Информации о жертвах нет.

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Крупное ЧП в Бразилии. В одном из штатов прорвало дамбу. Эвакуировано более 1000 человек. В результате паводка затоплены несколько населенных пунктов. Сообщается,...
 
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