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Дамбу прорвало в Бразилии: более 1000 человек эвакуированы
Источник материала: ОНТ
Крупное ЧП в Бразилии. В одном из штатов прорвало дамбу. Эвакуировано более 1000 человек.
В результате паводка затоплены несколько населенных пунктов. Сообщается, что накануне здесь шли обильные дожди. Власти оповещают о ЧП людей. Информации о жертвах нет.
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Крупное ЧП в Бразилии. В одном из штатов прорвало дамбу. Эвакуировано более 1000 человек. В результате паводка затоплены несколько населенных пунктов. Сообщается,...
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