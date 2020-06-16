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Технопарк «ИнКата» намерен развить «дочку» в Борисове — «ИнКата-Бор»

16.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Научно-технологический парк ООО «ИнКата» возведет в Борисове технопарк «ИнКата-Бор»: производственные площади местных стартапов будут размещены в пневмокаркасном здании, а офисы арендуют в одном из банков.

Напомним, Европейский союз поддержал бизнес-инициативу ООО «ИнКата» по улучшению предпринимательской среды в Борисовском районе. Проект попал в число победителей в дополнительном конкурсе, направленном на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Как поясняет директор технопарка «ИнКата-Бор» Евгений Мальчевский, планируется, что в 2021 году численность резидентов технопарка будет не менее шести, а количество работников резидентов — не менее 28 человек. Объем производства инновационной продукции составит около 1,3 млн рублей.

Резиденты технопарка получат ряд преимуществ: налоговые льготы, таможенные плюс спектр услуг ООО «ИнКата» по низким ценам — инжиниринговых, консалтинговых. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на гранты на бесплатную аренду станков, оборудования. Аренда производственных площадей, оборудования технопарка — одно из обязательных условий для резидента.
 
 
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Научно-технологический парк ООО «ИнКата» возведет в Борисове технопарк «ИнКата-Бор»: производственные площади местных стартапов будут размещены в...
 
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