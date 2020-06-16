Александр Лукашенко посещает Гродно с рабочей поездкой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 16 июня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Планируется, что в там Александр Лукашенко встретится с активом области, а затем посетит «Гродно Азот». Речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и этого предприятия.