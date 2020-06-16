Источник материала: Новости Волковыска

Кашкевич родился 25 октября 1968 года в д. Большая Колоная Свислочского района. В 1985 году поступил в Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, который окончил в 1992 году по специальности физика. С 1987 года по 1989 год проходил воинскую службу в рядах Советской Армии. В 2011 году закончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и идеология». Трудовая деятельность с 1992 года по 1999 год — учитель физики и информатики СШ 1 г. Волковыска. С 1999 года по 2003 год — заведующий отделом по делам молодежи Волковысского райисполкома. С 2003 года по 2004 год — директор СШ № 2 г. Волковыска. С 2004 года по 2007 год — начальник отдела организационно-кадровой работы Волковысского райисполкома. С 2007 года по 2011 год — заместитель председателя Волковысского райисполкома. С 2011 года по 2012 год — начальник отдела идеологической работы Волковысского райисполкома. С мая 2012 года и до назначения на должность — директор учреждения образования «Волковысский государственный аграрный колледж». Депутат Волковысского районного Совета депутатов 27-го созыва по Доваторскому избирательному округу № 3. Член Коммунистической партии Беларуси. Женат, имеет двоих детей.

До настоящего времени Игорь Алексеевич возглавлял отдел по взаимодействию со средствами массовой информации, делам религий и национальностей главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.