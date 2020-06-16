Пломбир, сорбет или сливочное? Врач рассказывает, какое мороженое меньше навредит фигуре

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Мороженое — один из самых популярных десертов лета. Сколько его есть, чтобы не переборщить с калориями? В чем разница между пломбиром и сливочным мороженым? На « Простой вопрос » отвечает врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.

Ольга Авчинникова врач диетолог-эндокринолог диетолог-эндокринолог

— По данным государственного стандарта Беларуси существует более десяти разновидностей мороженого. Самые распространенные — молочное (с массовой долей жира до 6%), сливочное (с массовой долей жира 6−11,5%), пломбир (с массовой долей жира 12−20%), щербет (с массовой долей жира 1−7,5% и массовой долей сухих веществ плодов и ягод 1−5%), сорбет (с массовой долей жира менее 1% и массовой долей сухих веществ плодов и ягод 1−5%).

Калорийность мороженого напрямую зависит от его вида. Например, фруктовый сорбет будет содержать меньше калорий, так как в нем есть углеводы, но практически нет жиров (примерно 30 г углеводов и 120 ккал на 100 г). Пломбир будет наиболее калорийным: кроме углеводов в нем присутствуют и жиры (более 12 г жира, более 20 г углеводов и более 180 ккал на 100 г). Также в продаже встречается мороженое на основе йогурта — оно калорийнее сорбета (небольшое количество жиров в нем все-таки присутствует), но не такое, как пломбир.

Тем, кто считает свои калории, Ольга рекомендует выбирать десерт с умеренным количеством жира, например, на молочной или йогуртной основе, без заменителей молочного жира (гидрогенизированных растительных жиров), содержащий как можно меньше сахара в составе.



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— Однако надо понимать, что мороженое не помощник в похудении. Во-первых, в относительно малом объеме оно содержит достаточно большое количество калорий (за счет жиров и сахара), соответственно трудно вовремя остановиться, появляется большая вероятность переесть. Во-вторых, у него низкая насыщающая способность (можно съесть две пачки и не наесться, а калорий при этом получить довольно много). В-третьих, оно не содержит большого количества витаминов и минералов (как, например, овощи, фрукты и ягоды).

Из полезного в мороженом врач отмечает эффект охлаждения в жаркий день и его воздействие на настроение. Также мороженое, изготовленное из молочного сырья, будет содержать некоторое количество кальция, молочный белок.

— Однако я бы советовала воспринимать этот продукт как вкусное лакомство, а не источник молока, фруктов и ягод. И самое важное — нужно помнить про размер порции. Стандартный вафельный стаканчик весит около 70 г и такая порция скорее всего не принесет вреда фигуре и здоровью, но если освежаться мороженым три раза в сутки, то со временем можно будет заметить его калорийный эффект.

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