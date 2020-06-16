ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пломбир, сорбет или сливочное? Врач рассказывает, какое мороженое меньше навредит фигуре

16.06.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мороженое — один из самых популярных десертов лета. Сколько его есть, чтобы не переборщить с калориями? В чем разница между пломбиром и сливочным мороженым? На «Простой вопрос» отвечает врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова.

  • Ольга Авчинниковаврач диетолог-эндокринолог

— По данным государственного стандарта Беларуси существует более десяти разновидностей мороженого. Самые распространенные — молочное (с массовой долей жира до 6%), сливочное (с массовой долей жира 6−11,5%), пломбир (с массовой долей жира 12−20%), щербет (с массовой долей жира 1−7,5% и массовой долей сухих веществ плодов и ягод 1−5%), сорбет (с массовой долей жира менее 1% и массовой долей сухих веществ плодов и ягод 1−5%).

Калорийность мороженого напрямую зависит от его вида. Например, фруктовый сорбет будет содержать меньше калорий, так как в нем есть углеводы, но практически нет жиров (примерно 30 г углеводов и 120 ккал на 100 г). Пломбир будет наиболее калорийным: кроме углеводов в нем присутствуют и жиры (более 12 г жира, более 20 г углеводов и более 180 ккал на 100 г). Также в продаже встречается мороженое на основе йогурта — оно калорийнее сорбета (небольшое количество жиров в нем все-таки присутствует), но не такое, как пломбир.

Тем, кто считает свои калории, Ольга рекомендует выбирать десерт с умеренным количеством жира, например, на молочной или йогуртной основе, без заменителей молочного жира (гидрогенизированных растительных жиров), содержащий как можно меньше сахара в составе.


Источник: pixabay.com

— Однако надо понимать, что мороженое не помощник в похудении. Во-первых, в относительно малом объеме оно содержит достаточно большое количество калорий (за счет жиров и сахара), соответственно трудно вовремя остановиться, появляется большая вероятность переесть. Во-вторых, у него низкая насыщающая способность (можно съесть две пачки и не наесться, а калорий при этом получить довольно много). В-третьих, оно не содержит большого количества витаминов и минералов (как, например, овощи, фрукты и ягоды).

Из полезного в мороженом врач отмечает эффект охлаждения в жаркий день и его воздействие на настроение. Также мороженое, изготовленное из молочного сырья, будет содержать некоторое количество кальция, молочный белок.

— Однако я бы советовала воспринимать этот продукт как вкусное лакомство, а не источник молока, фруктов и ягод. И самое важное — нужно помнить про размер порции. Стандартный вафельный стаканчик весит около 70 г и такая порция скорее всего не принесет вреда фигуре и здоровью, но если освежаться мороженым три раза в сутки, то со временем можно будет заметить его калорийный эффект.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мороженое - один из самых популярных десертов лета. Сколько его есть, чтобы не переборщить с калориями? В чем разница между пломбиром и сливочным мороженым?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика