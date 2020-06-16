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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Экономика. Социальная защита. Здоровье людей. Президент Беларуси совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область.
В областном центре Александр Лукашенко встречается с активом региона. Речь идёт в первую очередь о социально-экономическом развитии. Так же Главу государства ожидают на «Гродно-Азот». Промышленный гигант входит в состав наиболее крупных химических предприятий страны, образующих основу её нефтехимического комплекса.
Фото: БЕЛТА
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Экономика. Социальная защита. Здоровье людей. Президент Беларуси совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область. В областном центре Александр Лукашенко...
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