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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Гродно

16.06.2020 10:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Экономика. Социальная защита. Здоровье людей. Президент Беларуси совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область.

В областном центре Александр Лукашенко встречается с активом региона. Речь идёт в первую очередь о социально-экономическом развитии. Так же Главу государства ожидают на «Гродно-Азот».  Промышленный гигант входит в состав наиболее крупных химических предприятий страны, образующих основу её нефтехимического комплекса.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Экономика. Социальная защита. Здоровье людей. Президент Беларуси совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область. В областном центре Александр Лукашенко...
 
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