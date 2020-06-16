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Чемпионка мира среди юниоров по скалолазанию разбилась насмерть, упав со 150-метровой высоты

16.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французская альпинистка Люси Дуади погибла в результате падения со скалы, — информирует пресс-служба Федерации скалолазания Франции.



16-летняя Дуади упала со 150-метровой высоты со скалы в Альпах, в коммуне Кроль на юго-востоке Франции, и разбилась насмерть.

Дуади — действующая чемпионка мира среди юниоров по скалолазанию в дисциплине на трудность. На взрослом чемпионате мира в боулдеринге Дуади показала шестой результат. В ноябре девушке исполнилось бы 17 лет.
 
 
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Французская альпинистка Люси Дуади погибла в результате падения со скалы, — информирует пресс-служба Федерации скалолазания Франции.
 
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