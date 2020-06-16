"Это непросто". Тихановская собрала 100 тысяч подписей и начинает подачу в избиркомы













“Подписи собраны, теперь нам надо поехать в разные города и комиссии и сдать их. Мы очень надеемся, что успеем физически их объехать и сдать. Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать», — сказала Тихановская вечером 15 июня порталу TUT.by.





Ранее Телеграф сообщил, что белорусский блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, которого власти отказались зарегистрировать кандидатом в президенты, намерен сосредоточить силы на поддержке кампании своей жены Светланы, которая вместо него была зарегистрирована Центризбиркомом.





Видеоблогер отметил, что намерен использовать избирательную кампанию «для того, чтобы ездить по городам, общаться с белорусами и готовиться к бойкоту выборов».





Однако Сергей Тихановский был задержан в Гродно в результате инцидента с “плачущим милиционером”.





А вот сама потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, что подала документы в ЦИК на регистрацию своей инициативной группы, чтобы помочь своему мужу Сергею, которому отказали в регистрации из-за того, что он находился под арестом за участие в акции протеста в декабре 2019 года.