Магазин symbal.by расплачивается за майки с надписью «ПСIХО3%»









Об этом в соцсетях сообщил директор магазина Павел Белоус.

Осмотрены торговые, офисные и производственные помещения, составлены протоколы, изъята часть бухгалтерских документов.





«Против нашего магазина ведется административный процесс по факту, который произошел 12 июня, когда у нашего курьера милиционеры забрали тенниски “ПСІХО3%”, и рассматривается вариант заведения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей», — написал Белоус.





Он подчеркнул, что вся продукция, в том числе задержанная, продается в магазине «абсолютно легально и имеет документы», «каждая копейка, полученная от покупателей, проходит через кассу, и с нее уплачены все налоги».





Как сообщил Белоус, курьер не получил протокол по факту задержания теннисок, не присутствовал во время их пересчета, количество задержанных теннисок в протоколе больше, чем «по факту по накладным» вез курьер.





Автомобиль, на котором курьер вез с места производства в магазин 419 маек с надписью «ПСІХО3%», был задержан вечером 12 июня сотрудниками ГАИ, которые заявили, что такой же автомобиль проходит проверку по факту ДТП. Курьеру было предложено проехать в РУВД, где в ходе проверки сотрудники милиции обратили внимание на коробки с майками. Товар был изъят для проверки.